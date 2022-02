Bundesliga | Jornada 24: Sané foi o "Joker" do eneacampeão

Eintracht Frankfurt 0-1 Bayern Munique

Uma vitória que consolida a lideranca do Bayern no campeonato. Aos 71 minutos, Leroy Sané fez o único golo a partida, após um grande passe de Joshua Kimmich. O jogo foi equilibrado, mas o Bayern teve as melhores oportunidades do jogo. Palavra de mérito para Trapp, que dificultou a vida do Bayern Munique.