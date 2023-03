Vitória tranquila do RB Leipzig, que não descola dos luares cimeiros. Os golos surgiram todos na segunda parte. Destaque para Pléa, o avançado do Mönchengladbach falhou um penálti aos 53 minutos e o mudou a história do jogo. Werner, Forsberg e Gvardiol fizeram os golos da vitória do RB Leipzig, que segue no 3º lugar.