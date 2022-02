Union Berlim 0 – 3 Borussia Dortmund

Depois do "desaire" do Bayern de Munique frente ao Bochum, o Dortmund foi à Berlim neste domingo (13.02), arrancar três pontos ao Union Berlim. O Borussia venceu por 0 -3, com os golos de Marco Reus (18´ e 25´) e Raphael Guerreiro (71´). Com este resultado o Dortmund reduz a diferença pontual de nove para seis pontos (46), contra o Bayern de Munique (52).