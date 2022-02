Hertha Berlim 1-1 Bochum

Empate justo no Estádio Olímpico de Berlim. O Hertha Berlim dominou o primeiro tempo e abriu o marcador com a cabeçada do argelino Ishak Belfodil (foto), enquanto os visitantes produziram as melhores ações na segunda etapa e alcançaram o empate num contra-ataque concluído por Sebastian Polter. Os berlinenses chegaram ao quarto jogo consecutivo sem vitória e seguem dois pontos atrás do Bochum.