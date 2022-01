RB Leipzig 2-0 Wolfsburg

Terceira vitória consecutiva na Bundesliga para o RB Leipzig. Já o Wolfsburg, não vence no campeonato desde a 11ª jornada, a 6 de novembro do ano passado. Os golos surgiram apenas nos últimos 15 minutos do tempo regulamentar da 2ª parte e vieram de dois defesas. Primeiro, Willi Orban, que marcou aos 76 minutos. Gvardiol, jovem prodígio croata, fechou em 2-0 aos 84 minutos.