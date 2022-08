Bundesliga | Jornada 2 | Borussia Dortmund soma e segue com "miúdos" à solta

Hoffenheim 3-2 Bochum

Início de jogo louco! Aos 13 minutos, o Bochum vencia por 0-2, com dois golos de Zoller (foto). Mas nos dez minutos seguintes, o Hoffenheim empatou a partida, com golos de Baumgartner e Kabak. Na segunda parte, Kramaric, aos 59 minutos, falhou uma grande penalidade e só aos 88 minutos é que o Hoffenheim deu a volta ao marcador, com Dabbur a dar os três pontos.