Bundesliga | Jornada 19: Lewandowski voltou a lembrar quem é o "The Best" antes da gala FIFA

Borussia Mönchengladbach 1-2 Bayer Leverkusen

Grande vitória do Leverkusen, com golos de Andrich e Schick fizeram os golos. 18 golos para o avancado checo. Destaque ainda para Yann Sommer, guarda-redes do Mönchengladbach que defendeu duas grandes penalidades e evitou uma goleada do Leverkusen.