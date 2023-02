Primeira vitória em 2023 do Bayern Munique na Bunesliga. Destaque para Jamal Musiala, que fez um golo "one man show". Aos 20 minutos, o Bayern já vencia por 0-3, com dum bis de Kingsley Coman e um golo de Thomas Muller. Kimmich foi expulso na segunda parte. Kaminski e Svanberg fizeram os golos do Wolfsburg.