Grande vitória do RB no Signal Iduna Park. Logo aos 15 minutos, Hummels expulso por falta sobre Openda. Aos 32 minutos, autogolo de Bensebaini abriu vantagem visitante. BVB ainda empatou por Sule em cima do intervalo. Mas Baumgartner e Poulsen aumentaram para 1-3. Fuulkrug reduziu no fim (2-3).