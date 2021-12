Mainz 3-0 Wolfsburg

Surpresa! O Mainz continua a fazer uma campanha acima das expetativas e desta vez, bateu o pé ao Wolfsburg, equipa de "Champions". Aos quatro minutos, o Mainz vencia por 2-0, com golos de Burkardt e Stach! O resultado ficou fechado já em cima do minuto 90, com um autogolo de Lacroix. O Wolfbsurg não fey qualquer remate à baliza do Mainz...