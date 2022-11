Wolfsburg 2-0 Borussia Dortmund

Depois de seis jogos consecutivos sem perder, o Dortmund perdeu em casa do Wolfsburg e vê o Bayern fugir na liderança. Logo aos seis minutos, van de Vem abriu o marcador. O Wolfsburg confirmou a vitória já para lá do minuto 90, com um golo de Nmecha.