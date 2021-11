Wolfsburg 1-3 Borussia Dortmund

Sete jogos depois, Haaland regressou aos relvados e deixou a sua marca. O Borussia Dortmund venceu em casa do Wolfsburg por 1-3, com golos de Reus, Malen (o melhor jogador em campo) e de Haaland. O Wolfsburg marcou logo aos dois minutos por Weghorst, mas o Dortmund foi melhor e contou com um Kobel inspirado na baliza. próxima jornada, clássico com o Bayern Munique.