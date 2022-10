Wolfsburg 4 – 0 Bochum

O Bochum entrou nesta jornada sem ter conquistado um mísero ponto sequer como visitante – e esta estatística negativa acabou por ser mantida ao fim do duelo com o Wolfsburg. Com dois golos de Felix Nmecha, um de Ridle Baku e outro de Jonas Wind, os anfitriões deram um respiro na fuga da zona do rebaixamento e provocaram a sexta derrota fora de casa do penúltimo colocado Bochum.