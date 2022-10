Borussia Monchengladbach 1-3 Eintracht Frankfurt

Frankfurt fez um jogaço no Borussia-Park. Na primeira parte, tFrankfurt vencia por 0-3. Logo aos seis minutos, Lindstrom fez o 0-1 numa grande jogada individual. Aos 29 minutos, Ebimbe dobrou o marcador. Em cima do intervalo, contra-ataque de Kolo Muani, isolou Lindstrom e o avançado dinamarquês colou a bota no fundo da baliza para o 0-3. Marcus Thuram reduziu para 1-3.