Grande jogo de futebol! Ao intervalo, o Leverkusen vencia por 0-2 com, com golos de Wirtz e Grimaldo. Mas, na segunda parte, em dois minutos, a equipa do Hoffenheim recuperou e igualou a partida, com golos de Stach e Weghorst. Ao minuto 70, Grimaldo bisou e carimbou a décima vitória consecutiva no Leverkusen.