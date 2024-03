O Estugarda mantém-se de pedra e cal na terceira posição da Bundesliga. No arranque da 25ª jornada da prova derrotou em casa o Union Berlin por 2 – 0. Serhou Guirassy abriu o ativo aos 19 minutos. Chris Fuhrich fechou a contenda aos 65. Com este resultado o Estugarda soma 53 pontos, sete acima do 4º colocado – Borussia Dortmund.