Bundesliga: Há um novo "Cristo" do futebol em Leipzig

O jovem francês de 23 anos foi eleito como melhor jogador do mês de outubro da Bundesliga, superando Thomas Müller e Robert Lewandowski. O craque é indispensável na equipa do RB Leipzig. Apesar do sucesso na Bundesliga e na Liga dos Campeões, Christopher Nkunku ainda é ignorado pelo treinador francês Didier Deschamps.