Resultado ruim para o vice-líder Eintracht Frankfurt. Hugo Ekitiké colocou as Águias em vantagem, mas o Augsburg virou com Philip Tietz e Samuel Essende. Can Yilmaz Uzun salvou um ponto para o Frankfurt. Todos os golos foram assinalados no segundo tempo. Com o empate, o Frankfurt viu aumentar para seis pontos a vantagem do Bayern de Munique na liderança.