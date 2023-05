Bundesliga: Dortmund ou Bayern? Sábado é o dia "D"

Cai o pano sobre a temporada 2022/23. Este sábado (27.05) será um dia inesquecível para os amantes do campeonato alemão de futebol. Certamente, haverá grandes emoções, muito ranger dos dentes e muita unha mordida. Será para uns um inferno e para outros um dia de festa. Sábado será conhecido o campeão da Bundesliga e a segunda equipa que cairá de devisão. Mas também haverá um sobe e desce em alguns lugares na tabela classificativa.

Os dois candidatos ao título, oBorussia Dortmund e o Bayern de Munique, têm sortes diferentes nesta reta final do campeonato. O BVB recebe no Signal Iduna Park o Mainz 05. E o Bayern vai ao RheinEnergies, em Colónia defrontar o FC Köln.

Com dois pontos de diferença na tabela classificativa, 70 para o Dortmund e 68 para o Bayern, o campeonato ainda está aberto. Mas o Dortmund depende de si para conquistar o seu novo troféu na história.

Entretanto, fazendo as contas, em caso de vitória do Bayern de Munique sobre o Colónia, e uma derrota ou empate do Dortmund, os bávaros podem conquistar o 11º título consecutivo. Porque terminariam a época com 71 pontos. Os mesmos que somaria o Dortmund em caso de empate. E aqui, o Bayern seria campeão no quesito de maior número de golos marcados.

Neste momento, o Bayern marcou 90 golos, contra 81 do Dortmund.

Dortmund e Bayern separados por apenas dois pontos Foto: Sascha Walther/Eibner/IMAGO

Subidas e descidas

Na zona de descida, três equipas disputam a permanência para a próxima época, nomeadamente, Schalke, Bochum e Estugarda. Este sábado será conhecida entre os três a equipa que acompanha o Hertha Berlim na descida para a segunda divisão.

Os títulos individuais também estarão em jogo com destaque para o artilheiro da época, e o líder das assistências.

O grande destaque vai para Niklas Fulkrug – atacante alemão, de 30 anos, ao serviço do Werder Bremen, que lidera a lista dos melhores marcadores da presente época da Bundesliga, com 16 golos. Na sua cola estão, Serge Gnabry do Bayern de Munique e Kolo Muani – do Eintracht Frankfurt, ambos com 14 golos.

O outro destaque vai para o português Rafael Guerreiro. Soma 12 assistências e 3 golos em 30 jogos da Bundesliga. E tem também Kolo Muani como adversário direto com 11 assistências.

Disputa do título até ao apito final

Não é a primeira vez que a corrida ao título da Bundesliga nas últimas duas décadas é decidida na última jornada. Os dois protagonistas desta época sabem o que é viver altas emoções até à última jornada.

Na época 2008/2009, o Wolfsburg e o Bayern de Munique levaram a decisão do título até à ronda 34, que acabaria com a vitória dos "Lobos" – Wolfsburg com 69 pontos contra 67 do Bayern.

Na época 2008/2009, o Wolfsburg foi campeão da Bundesliga Foto: AP

Há algumas semelhanças desta época, que são interessantes com o que se vive neste momento na Bundesliga. Primeiro, o Bayern de Munique volta a protagonizar este momento épico. Até à jornada 33 da temporada 2008/09, os bávaros tinham 64 pontos, menos dois do que o então líder Wolfsburg. Na presente época, têm 68 pontos, contra 70 do Borussia Dortmund. Segundo, até a última jornada, as duas equipas estavam proibidas de perder se quisessem ganhar o campeonato. Mais de uma década depois, o Bayern volta a viver a mesma emoção. Resta saber de desta se salva.

Na temporada 2002/2003, o Dortmund sangrou-se campeão na jornada 34, jogando em casa e vencendo o Werder Bremen por 2 – 1. Até à última jornada, o Borussia mordia-se os calcanhares com o Bayer Leverkusen e apenas um ponto separava as duas equipas – 66/67. Vinte e um anos depois, o BVB volta a decidir o título em casa.

Conseguirá o BVB sacar o escudo do peito do Bayern?

Por estas alturas, o Dortmund tem consigo a faca e o queijo na mão, até à última jornada, de uma das mais bem disputadas épocas da Bundesliga. O BVB teve um arranque meio adormecido da época até à pausa para o Mundial de Catar-2022. No reatamento, a turma do Signal Iduna Park calibrou os motores e teve uma sequência de 10 jogos sem perder, e pela primeira vez chegou à liderança do campeonato. Perdeu o trono, na sua derrota em Munique, por 4 – 2 diante do Bayern, isto é, na jornada 26.

Na jornada 29, voltou a recuparar a liderança com um ponto de vantagem, goleando o Frankfurt por 4 – 0 e aproveitando-se da derrota do Bayern em Mainz por 3 – 1.

Será desta que Marco Reus levantará o troféu da Bundesliga? Foto: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Mas foi uma ultrapassagem de pouca dura. Na 30ª jornada, o Dortmund empatou com o Bochum por 1 – 1. E o Bayern voltou à liderança. A uma jornada do fim, o Dortmund voltou a aproveitar o deslize do Bayern para voltar a liderança. É a terceira vez que volta ao trono nesta temporada. Agora será de vez?

Lesões

Nesta reta final, os treinadores das duas equipas querem ter todo o seu arsenal pronto para o último jogo. Nas hostes do Dortmund a grande dúvida reside no Jude Bellingham que anda com uma lesão.

Mas esta quinta-feira, o técnico da equipa, Edin Terzic, garantiu que o atleta está a evoluir. "Conseguiu intensificar o programa de treinos", declarou o treinador, acrescentando que "depois decidiremos se é suficiente para ser titular".

Jude Bellingham ainda em dúvidas para o embate contra o Mainz Foto: Dennis Ewert/RHR-FOTO/picture alliance

Com excepção de Jamie Bynoe-Gittens (lesão no ombro), todos os jogadores do BVB estão prontos para entrar em ação contra o Mainz.

Entretanto, Thomas Tuchel, treinador do Bayern de Munique, não tem tantas razões para sorrir. Não poderá contar com os serviços de Manuel Neuer, Alphonso Davies e Lucas Hernandez que continuam no departamento clínico do clube.

Union Berlin, a "dor de cabeça" dos grandes

É proibido falar da época 2022/23 da Bundesliga e não fazer menção ao Union de Berlim. A equipa da capital alemã, que chegou à primeira divisão do futebol alemão em 2019, foi uma verdadeira pedra no sapato.

Agora no 4º lugar da Bundesliga, o Union Berlin liderou o campeonato até à 12ª jornada. E viria a ser desalojado pelo Bayern de Munique.

FC Union Berlin é a equipa sensação da época Foto: Matthias Koch/IMAGO

Apesar de perder a liderança, o Union deu luta tendo ocupado por longas jornadas a segunda posição. Até à última jornada, o Union Berlin disputa com o Freiburg o acesso direto à Liga dos Campeões. As duas equipas têm 59 pontos cada. O Union recebe em Berlim o Werder Bremen e o Freiburg vai a Frankfurt defrontar o Eintracht.