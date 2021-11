Union Berlim 2-0 Hertha Berlim

A capital da Alemanha tem dono e este se chama Union Berlim! Os donos da casa dominaram a primeira parte, marcaram dois golos com Taiwo Awoniyi e Christopher Trimmel, e administraram o resultado no segundo tempo do dérbi. Ao fim da partida, os adeptos do Hertha deixaram evidente sua insatisfação com o desempenho da equipa, que foi ao alambrado tentar acalmar os ânimos.