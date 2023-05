Bundesliga: Borussia Dortmund a uma vitória de ser campeão

Poder ser o fim de uma era na Bundesliga: O Borussia Dortmund está a três pontos de quebrar um jejum de 11 anos e ser campeão na Alemanha.

Augsburg 0-3 Borussia Dortmund

Pode ter sido o jogo do título para o Dortmund. Depois de uma primeira parte com muita ansiedade e sem eficácia na hora de rematar à baliza, o melhor que o Borussia Dortmund fez foi "arrancar" um cartão vermelho ao defesa do Augsburg, Felix Uduokhai.

Vitória apenas construida na segunda parte. Sebastien Haller bisou (59´ e 84´) e Julian Brandt fechou a contagem aos 90+3.

Bayern Munique 1-3 RB Leipzig

O Bayern entrou melhor e colou-se em vantagem aos 25 minutos do primeiro tempo, com golo de Serge Gnabry. Mas no segundo tempo, os decacampeões tiraram o pé do acelerador e o RB Leipzig cresceu.

Aos 65 minutos, num contra-ataque, Konrad Laimer - em negociações avançadas para reforçar o Bayern Munique na próxima época - fez o empate.

Aos 76 minutos, Pavard derrubou Nkunku dentro da grande área e da marca dos 11 metros, Nkunku atirou para o meio da baliza da Sommer. Aos 85 minutos o golpe final: mão de Mazraoui dentro da área do Bayern e novo penálti para o RB Leipzig. Szoboslzai não vacilou e aumentou para 1-3.

Vitória história do RB Leipzig na Allianz Arena e garante um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época.