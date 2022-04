Bundesliga: Bayern Munique à beira do 10º título consecutivo

Faltam precisamente quatro jornadas para o fim da Bundesliga, a principal liga alemã de futebol. Mas no próximo sábado, dia 23, no jogo a contar para 31ª jornada, o Bayern Munique poderá celebrar o título de campeão nacional em casa, na Allianz Arena, em Munique.

Se os bávaros vencerem o segundo classificado, Borussia Dortmund, no clássico dos clássicos do futebol alemão, passarão a ter 75 pontos, número que nenhuma equipa poderá atingir na presente temporada. Mais, aumentará para 12 pontos de distância do eterno rival, o Dortmund, que ficará com os atuais 63 pontos e somente três jogos pela frente. Sendo assim, matematicamente, o Bayern seria o campeão pela décima vez consecutiva - algo quase inimaginável no futebol moderno.

Seria um novo recorde já que, nas cinco principais ligas da Europa, apenas a Juventus conseguiu, de 2012 a 2020, conquistar nove campeonatos consecutivos, em Itália.

Dortmund é o segundo classificado da Bundesliga com 63 pontos

Bayern vence - estatisticamente

Na segunda metade da temporada da Bundesliga, tanto o Bayern como o Dortmund somaram 29 pontos: ambas as equipas conseguiram nove vitórias, dois empates e duas derrotas. Só o Leipzig fez mais pontos na segunda volta do que os dois, 32.

Mas, ao olhar para outra página das estatísticas da liga alemã, constatamos que a equipa de Munique, no sul da Alemanha, venceu os últimos sete jogos contra o Dortmund, o que aconteceu pela primeira vez nos 130 jogos disputados entre as duas equipas (32 derrotas para o Bayern e 64 para o Dortmund).

Analisando, por outro lado, o volume de golos das duas equipas, vemos que, com 89 golos marcados em 30 jogos, o Bayern quebrou o seu próprio recorde de 2019/20 quando marcou 90 golos antes da 31ª jornada. Já o Dortmund, com 76 tentos, não conseguiu superar a sua marca de 2019/20, quando fez 81 golos em 30 jogos.

Ainda assim, o Dortmund conseguiu algo mais precioso para a história da equipa, ao assegurar a sua sétima presença consecutiva na Liga dos Campeões – nunca antes se tinha conseguido classificar em tantas temporadas consecutivas.

Müller e Lewandowski - duas das estrelas indiscutíveis dos bávaros

Duelo individual

Erling Haaland, avançado de 21 anos do Borussia Dortmund, marcou nos últimos três clássicos. Será que marca no sábado? O que sabemos é que o norueguês é o terceiro melhor marcador da Bundesliga, com 18 golos. O melhor artilheiro é do Bayern: Lewandowski tem 32 golos na conta pessoal.

Se o Bayern ganhar o campeonato, o jogador polaco será o recordista entre os estrangeiros com dez campeonatos consecutivos. Enquanto isso, o internacional alemão poderá tornar-se no único jogador do Bayern com um 11º campeonato na carreira.

Para o clássico deste sábado, o Bayern poderá jogar com a seguinte equipa inicial: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski;

O Dortmund poderá enrtar em campo com Hitz - Pongracic, Akanji, Zagadou - Wolf, Can, Bellingham, Guerreiro - Brandt, Reus - Haaland.

O jogo mais importante do campeonato alemão terá relato em direto na DW África. A emissão começa a partir das 18h20, tempo da Alemanha. Pode acompanhar-nos através das rádios parceiras, aqui na página ou na nossa página no Facebook.