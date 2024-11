Os bávaros são líderes isolados da Bundesliga com 23 pontos, mercê da vitória por 3 – 0 sobre o União de Berlim e da derrota do RB Leipzig. O Bayern de Munique jogando em casa comandou as rédeas dos jogo, numa tarde em Harry Kane voltou a ser o “matador”, bisando na partida (15´e 51´). Também marcou para os bávaros Kingsley Coman (43´).