Atropelo do Bayern de Munique. Com 14 segundos, Jamal Musiala marcou o terceiro golo mais rápido da história da Bundesliga. E com 13 minutos, os bávaros já venciam por 3 a 0. Harry Kane segue balançando as redes: triplete e liderança da artilharia com quatro golos (empatado com Andrej Kramaric, do Hoffenheim). Após três jornadas, o Bayern de Munique é a única equipa com 100% de aproveitamento.