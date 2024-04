Bayern adia a festa do título do Leverkusen para domingo

Com o título praticamente atribuído ao Bayer Leverkusen – será campeão se vencer no domingo o Bremen –, os bávaros, agora a 13 pontos dos ‘farmacêuticos’, tentam agora segurar o segundo lugar. Estugarda também venceu.

O defesa Raphael Guerreiro, do Bayern de Munique, marcou um golo brilhante no segundo tempo e Thomas Mueller marcou no final para vencer o Colónia por 2 a 0 no sábado (13.04), adiando a festa do título da Bundesliga do Bayer Leverkusen para domingo, no mínimo.

A vitória do Bayern significa que o Leverkusen de Xabi Alonso, que tem 13 pontos de vantagem sobre os bávaros, precisa de vencer o Werder Bremen em casa no domingo para levantar o troféu da Bundesliga pela primeira vez.

O treinador do Bayern, Thomas Tuchel, fez sete alterações na sua equipa antes da segunda mão dos quartos de final, na quarta-feira, contra o Arsenal, com Harry Kane e Mathys Tel a acertarem na trave na primeira parte.

Guerreiro, antigo jogador do Borussia Dortmund e titular na lateral esquerda no lugar de Alphonso Davies, desferiu um remate em arco de fora da área que abriu o marcador aos 65 minutos.

Bayern Munique venceu o Colónia e adia a festa do título de Leverkusen Foto: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Mueller fez o segundo golo no terceiro minuto dos descontos.

A vitória teve um custo, com o extremo do Bayern Kingsley Coman a sair lesionado aos cinco minutos da segunda parte, o que o deixa em dúvida para a visita ao Arsenal na próxima semana.

O Bayern tem os mesmos 63 pontos do Estugarda, que venceu o Eintracht Frankfurt por 3-0. Serhou Guirassy abriu o marcador aos 11 minutos de jogo, rematando por cima do guarda-redes à entrada da área.

Guirassy marcou nos seus últimos seis jogos e tem 25 golos em 23 jogos esta época - o maior número numa só campanha na história do Estugarda.

O companheiro de ataque de Guirassy, Deniz Undav, acrescentou outro golo apenas seis minutos depois, o seu 16º golo da época desde que chegou por empréstimo do Brighton.

Jamie Leweling, emprestado pelo Union Berlin, acrescentou mais um no final do primeiro tempo para colocar o Estugarda no caminho certo para voltar à Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2009-10.

​​​​​​Os 25 golos de Guirassy na Bundesliga esta época são um recorde do clube. Foto: Tom Weller/dpa/picture alliance

Luta pelo quarto lugar

O Dortmund e o RB Leipzig continuaram a lutar pelo quarto lugar - a última vaga garantida na Liga dos Campeões - e ambos venceram para ficarem empatados em pontos antes do confronto na Saxónia no final de abril.

O Dortmund ficou reduzido a 10 homens e teve de aguentar a vitória por 2-1 sobre o Borussia Moenchengladbach, depois de Karim Adeyemi ter sido expulso após ter recebido o segundo amarelo a 35 minutos do fim.

O Dortmund estava a controlar a partida depois de Marcel Sabitzer ter marcado dois golos na primeira parte, o segundo de grande penalidade, aos 28 minutos.

O Gladbach recuperou um golo no final da primeira parte, quando Maximilian Woeber aproveitou uma defesa adormecida do Dortmund na sequência de um canto.

Adeyemi, que ganhou uma grande penalidade aos 48 minutos, mas que foi anulada pelo VAR depois de ter sido marcada por Sabitzer, foi expulso sete minutos mais tarde, depois de ter feito uma rasteira a Stefan Lainer.

O Leipzig, que está à frente do Dortmund na diferença de golos, venceu em casa o Wolfsburg por 3-0, graças aos golos de Dani Olmo, Benjamin Sesko e Lois Openda.

A vitória aconteceu poucos dias depois da surpreendente contratação do diretor desportivo do Wolfsburg, Marcel Schaefer, que conquistou o título com os Lobos em 2009.

Dois golos de Marcel Sabitzer na primeira parte foram suficientes para o Dortmundderrotar o Borussia Mönchengladbach por 2-1 fora de casa. Foto: Tom Weller/dpa/picture alliance

O Mainz aumentou suas chances de escapar da queda, vencendo o Hoffenheim por 4 a 1 com quatro gols no segundo tempo e ficando um ponto atrás do Bochum, que empatou em casa com o Heidenheim em 1 a 1.

O Bochum está em 15º lugar, a última posição segura, depois de Keven Schlotterbeck ter marcado um golo contra, mas depois ter cabeceado para o golo do empate dos anfitriões no último minuto.