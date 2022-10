MEDIATECA

Bundesliga: Bayer Leverkusen aos "trambolhões"

Ao fim de 10 jornadas da Bundesliga, o Bayer Leverkusen vai de mal a pior. Os farmacêuticos buscam pelo antídoto para se reencontrar com as vitória. Na 10ª jornada levou uma goleada do Eintracht Frankfurt por 5 -1. Enquanto isso, o Union Berlin está imparável na prova.