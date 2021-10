Bruxelas suspende financiamento da OMS na RDCongo após denúncias de abusos sexuais

As cicatrizes invisíveis do ébola

Desespero

Massah S. Massaquoi chora ao lembrar os familiares que morreram infetados com o vírus do ébola. "É difícil viver assim. Eu sobrevivi – fui uma das únicas a sobreviver na minha família mais próxima. Agora estou a viver com o meu avô." Massah perdeu o filho, a mãe e o tio.