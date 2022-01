Angola: "Não me parece viável que haja grupos fortes para abalar o MPLA"

Quem o diz é o médico angolano Manuel Videira, que no seu novo livro "Angola: Um Intelectual na Rebelião" traça os altos e baixos do MPLA. Para o ativista Adolfo Maria, a vitória do partido em 2022 não está garantida.