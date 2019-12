Britânicos vão às urnas em eleições que podem definir futuro do Brexit

Os principais candidatos ao Governo britânico encerraram quarta-feira (121.12), as suas campanhas eleitorais. O primeiro-ministro cessante e líder dos Conservadores, Boris Johnson, fez um apelo ao "dever nacional de encontrar todos os votos que salvem o país do desastre". Por seu turno, o líder trabalhista Jeremy Corbyn lançou um último apelo ao voto "pela esperança".

Ao discursar em Londres, Boris Johnson disse aos seus apoiantes que a "corrida está a apertar" e por isso fez um apelo: "Temos o dever nacional de, até às 22h00 desta quinta-feira, encontrar todos os votos que conseguirmos para salvar o país do desastre."

Jeremy Corbyn promete investimentos no país

O líder dos Conservadores também falou sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), defendendo que o seu Governo será capaz de finalizar o Brexit. Johnson tenta recuperar uma maioria absoluta que lhe permita avançar com o Brexit, após meses de atraso no processo.

No seu discurso, o candidato acusou o socialista Jeremy Corbyn de querer prolongar ainda mais o Brexit. "Vamos terminar o Brexit. Outro referendo sobre o Brexit é o que Jeremy Corbyn faria. Acho que é chegou a hora de este país se unir e seguir em frente e honrar a vontade do povo britânico", frisou.

Votar numa "mudança real"

Para o candidato do Partido Trabalhista, as eleições desta quinta-feira são as mais importantes dos últimos anos. Falando num comício em Londres, depois de um périplo por todo o país, Jeremy Corbyn pediu que os cidadãos votem "por uma mudança real".

Ouvir o áudio 03:33 Eleições no Reino Unido podem definir futuro do Brexit

"É uma escolha muito clara: seguir Boris Johnson, um acordo amoroso com Donald Trump, rompendo qualquer relacionamento sério com a Europa, ou seguir o caminho trabalhista, que é a maneira responsável e adulta de negociar um acordo", apelou. Corbyn também prometeu investimentos no país "para acabar com a austeridade, redistribuindo riqueza e poder de forma inédita num Governo britânico."

Após dez anos de Governos conservadores e duras medidas de austeridade económica, o Serviço Nacional de Saúde britânico está à beira do colapso. E há uma disputa em torno dos possíveis planos de privatização desse sistema, se o Reino Unido vier a fechar um acordo comercial com os Estados Unidos após o Brexit. Planos que preocupam muitos britânicos, incluindo o líder trabalhista.

Pesquisas de intenção de voto divulgadas na noite passada apresentam o Partido Conservador do primeiro-ministro Boris Johnson como favorito, seguido pelo Partido Trabalhista liderado pelo socialista Jeremy Corbyn.