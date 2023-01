Brasil: Lula decreta intervenção federal em Brasília

"Nós achamos que houve falta de segurança e quero dizer que todas as pessoas que fizeram isto serão encontradas e serão punidas", afirmou o Presidente brasileiro numa declaração aos ‘media’, tendo lido um decreto de intervenção do poder central na Segurança Pública do Distrito Federal (Brasília) até 31 de janeiro.

Esta decisão permite a intervenção do poder central (federal) em Brasília, retirando poderes ao governo local. Lula da Silva também afirmou que os 'bolsonaristas' que atacaram prédios públicos em Brasília serão encontrados e punidos.

"A democracia garante o direito de livre expressão, mas também exige que as pessoas respeitem as instituições. Não tem precedente na história do país o que fizeram hoje. Por isso devem ser punidos", declarou.

"E vamos descobrir quem são os financiadores de quem foi a Brasília hoje, e todos eles pagarão com a força da lei", acrescentou, referindo-se à suspeita de que os atos contra a sua eleição em outubro do ano passado são financiados.

Forças de segurança recuperam sede do Supremo Tribunal invadida por manifestantes Foto: Ueslei Marcelino/REUTERS

No decreto assinado e divulgado pelo Presidente brasileiro lê-se que a intervenção na área de segurança Pública do Distrito Federal tem como objetivo conter “grave comprometimento da ordem publicano Estado do Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos.”

Foi nomeado como interventor Ricardo Garcia Cappelli, secretário executivo do Ministério da Justiça.

Lula da Silva reúne-se de emergência com os seus ministros

Lula da Silva, que se encontra em Araraquara, São Paulo, realizou uma reunião por videoconferência com os ministros da Defesa, José Mucio Monteiro, da Justiça, Flavio Dino, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O Presidente viajou para São Paulo para ver com os seus próprios olhos os danos causados na semana passada pelas fortes chuvas, que mataram seis pessoas.

Centenas de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal Foto: Ueslei Marcelino/REUTERS

O chefe de Estado tinha convocado uma conferência de imprensa, mas esta foi cancelada após notícias de que apoiantes pró-Bolsonaro tinham entrado no edifício do Congresso. Lula está acompanhado pelos ministros do Trabalho, Luiz Marinho, Cidades, Jader Filho, e do Desenvolvimento Nacional, Waldez Góes.

Centenas de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram hoje o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes do poder legislativo, executivo e judiciário, numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.

Os manifestantes avançaram e furaram as barreiras montadas pela polícia, com imagens dos invasores dentro do salão verde do Congresso, dentro e fora do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), a serem divulgadas nas redes sociais.

A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo para tentar, sem sucesso, travar os manifestantes.