Brasil em África

Durante o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente (2003-2011), o Brasil reforçou as suas relações com a África em termos de uma nova política externa de afirmação do país como novo motor mundial.

Invocando tanto as afinidades históricas e culturais entre África e o Brasil, como a grande percentagem de afro-descendentes na população brasileira, Brasília, a capital brasileira, considera o aprofundamento das relações com África uma obrigação política, moral e histórica do país.