Imagens das tropas sul-africanas em Cabo Delgado

As tropas sul-africanas destacadas para ajudar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado chegaram à cidade de Pemba. A África do Sul anunciou o envio de 1495 militares, no âmbito dos acordos da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).