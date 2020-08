Bota de Ouro: Ciro Immobile é o goleador na Europa de 2019/20

Desde 2009/10, apenas um jogador se havia intrometido na luta pela Bota de Ouro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O feito pertence a Luis Suárez, que conquistou o prémio em 2015/16, com a camisola do Barcelona.

Ao fim de dez épocas, é apenas a segunda vez que o prémio foge a Messi e CR7, e é conquistado de forma inédita por Ciro Immobile.

O último jogador italiano a conquistar a Bota de Ouro tinha sido Totti, ao serviço do Roma, em 2006/07, com 26 golos. A este grupo restrito de jogadores italianos junta-se apenas Luca Toni, que venceu a Bota de Ouro em 2005/06, com 31 golos.

"Os sonhos tornam-se realidade"

Immobile fez uma época ímpar no futebol italiano, apenas ao nível de Higuaín de 2015/16, ao serviço do Napoli. Na altura, não conseguiu ganhar a Bota de Ouro, conquistada por Luis Suárez com 40 golos na La Liga. Ciro Immobile é um dos grandes responsáveis pelo regresso da Lazio à Liga dos Campeões, doze anos depois. Na hora da conquista individual e da premiação coletiva do regresso da Lazio à "Champions", o avançado italiano realçou a ideia de quem não desiste, sempre alcança.

"Estou muito feliz e orgulhoso do que alcancei, especialmente olhando para onde comecei e tudo pelo que passei. Se realmente acreditares, às vezes, os sonhos tornam-se realidade. Tenho de agradecer ao treinador, ‘staff' e aos meus companheiros. Estes recordes pertencem a toda a equipa", disse Immobile, em declarações à comunicação social italiana.

Elite italiana

Aqui se mede a importância da conquista de Ciro Immobile. O avançado de 30 anos é apenas o terceiro italiano a conquistar o prémio de melhor marcador de todas as ligas europeias numa só época.

Immobile, com os 36 golos na Serie A, somou 72 pontos, mais quatro que Lewandowski (68 pontos) e Cristiano Ronaldo (62 pontos). Lionel Messi, vencedor das últimas três edições e com o maior número de conquistas da Bota de Ouro na carreira (6), ficou-se pelo 5º lugar, com 25 golos (56 pontos).

Destaque ainda para Timo Werner. O avançado alemão do Chelsea, que jogou esta temporada pelo RB Leipzig, fez 28 golos (56 pontos) na Bundesliga e ficou à frente de Messi.