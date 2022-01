Borrell cancela visita a Moçambique devido a caso de covid-19 na comitiva

"Um membro da delegação testou positivo antes da chegada a Moçambique e, embora o resto da equipa tenha tido repetidamente resultados negativos, decidiu-se não viajar para Moçambique como medida de precaução", disse à Lusa o porta-voz principal do Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros.

Uma nova data para a visita vai ser concertada com as autoridades moçambicanas, acrescentou.

Antes de Moçambique, Borrell terminou no sábado uma visita ao Quénia, antecedendo a VI cimeira UE-África, prevista para 17 e 18 de fevereiro, em Bruxelas.

A insegurança em Cabo Delgado e a missão europeia que está a treinar tropas moçambicanas estavam na agenda do alto representante em Maputo.

Borrell tinha previstas reuniões com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Verónica Macamo, além de uma visita à missão militar da UE no país.