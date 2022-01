Bombeiros combatem incêndio no Parlamento da África do Sul

As primeiras imagens veiculadas neste domingo (02.01) mostravam espessas colunas negras de fumo a subir do complexo do edifício do Parlamento da África do Sul, na Cidade do Cabo, que consiste num total de três casas.

Segundo a imprensa local, o incêndio já foi controlado na antiga seção e os bombeiros agora tentam conter as chamas na Assembleia Nacional, a câmara baixa.

No início da tarde (13h18 - Tempo Universal Coordenado - UTC), agências de notícias reportaram que os bombeiros permanecerem no local mais de seis horas depois do alerta, e que as zonas circundantes ficaram fechadas à circulação.

Pouco depois, a ministra de infraestrutura e ex-prefeita da cidade, Patricia de Lille, terá afirmado à imprensa local que a situação estava sob controle.

Entretanto, o chefe de segurança da Prefeitura da Cidade do Cabo, Jean-Pierre Smith, declarou mais tarde que o incêndio "não estava sob controle" e disse que os serviços de emergência pediam mais efetivos para resolver a situação.

Acredita-se que o incêndio tenha começado na parte de trás do complexo de edifícios que alberga a Câmara da Antiga Assembleia e o Conselho Nacional das Províncias.

Em abril, outro grande incêndio na Table Mountain, na Cidade do Cabo, já tinha provocado devastação. O incêndio engoliu vários edifícios históricos e destruiu, entre outras coisas, partes da biblioteca da universidade.

(em atualização)