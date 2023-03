Blinken pede reconhecimento de atrocidades na Etiópia

O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken iniciou esta quarta-feira (15.03) uma visita oficial à Etópia. A deslocação visa reforçar as relações diplomáticas entre os dois velhos amigos, que andavam tremidas há cerca de dois anos devido ao conflito em Tigray.

Em conferência de imprensa ao início da noite, Blinken destacou os esforços da Etiópia para garantir a implementação do acordo de paz assinado em novembro na África do Sul entre o Governo e a Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF, na sigla em inglês).

"Reconhecer as atrocidades cometidas pelas partes é um importante passo para uma paz sustentável", frisou. "Instamos os etíopes a prosseguirem o seu compromisso mútuo para implementar um processo de justiça de transição inclusivo e abrangente que inclua tanto a reconciliação como a responsabilização".

Os Estados Unidos estimam que o conflito em Tigray terá causado a morte de pelo menos 500 mil pessoas e milhões de deslocados. Neste momento, decorre o processo de desarmamento dos rebeldes de Tigray, sob supervisão da União Africana com apoio dos Estados Unidos. O chefe da diplomacia norte-americana acredita que este processo é fundamental: "Aproximar as pessoas é a forma de garantir que a paz perdure e que as pessoas possam seguir em frente com as suas vidas e que o país possa avance".

Antony Blinken e Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia, encontraram-se esta quarta-feira, em Adis Abeba Foto: Fana Broadcasting Corporate S.C

331 milhões de dólares em ajuda humanitária

Nesta sua deslocação a Adis Abeba, Blinken reuniu-se com as autoridades etíopes, com os representantes da Frente de Libertação do Povo Tigray e de organizações de defesa de direitos humanos, que garantiram que há uma redução dos abusos de direitos humanos no norte da Etiópia.

Blinken instou "todas as partes em conflito a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que os abusos parem completamente".

Milhares de pessoas precisam de ajuda humanitária em Tigray. Em resposta a esta crise, os EUA vão doar à Etiópia 331 milhões de dólares "em ajuda alimentar e humanitária de emergência que atingirão milhões de etíopes afetados pelo conflito e pela seca", anunciou Blinken.

O representante dos EUA chega à Etiópia cerca de dois meses depois da visita ao país do novo chefe da diplomacia chinesa, Qi Gang, e oito meses após a deslocação do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov.

Ainda este mês, a Etiópia receberá a vista da vice-Presidente norte-americana, Kamala Harris. A dirigente visitará também o Gana, a Zâmbia e a Tanzânia.