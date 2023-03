Blinken chegou à Etiópia para restabelecer relações

O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chegou à Etiópia, um aliado histórico dos Estados Unidos com o qual as relações se deterioraram após dois anos de conflito na província de Tigray, norte do país.

Blinken é o mais alto funcionário dos EUA a visitar a Etiópia desde o início da guerra em novembro de 2020 entre o Governo federal e as autoridades rebeldes na região de Tigray.

A viagem de Blinken ocorre quando a administração do Presidente Joe Biden busca conter a influência chinesa no continente africano. A Rússia também tem estabelecido uma base de apoio, fortalecendo as relações com muitas nações — incluindo a Etiópia.

Para além de melhorar as relações bilaterais, que Washington diz ter sido marcado por crimes contra a Humanidade, Blinken pretende também para manifestar o apoio de Washington ao processo de paz, em curso há quatro meses.

O acordo, assinado a 02 de novembro em Pretória, foi negociado sob os auspícios da União Africana (UA), mas os Estados Unidos desempenharam um papel crucial com os beligerantes, segundo fontes diplomáticas.

A visita ao segundo país mais populoso de África (120 milhões de habitante) tem como pano de fundo os esforços de Washington para reforçar uma parceria norte-americana no continente, onde a China e a Rússia estão a aumentar a sua influência.

Blinken deverá encontrar-se nesta quarta-feira (15.03) com o primeiro-ministro Abiy Ahmed - que ganhou o prémio Nobel da Paz de 2019 por ter terminado uma guerra de 20 anos com a vizinha Eritreia - e cujo conflito em Tigray o transformou de um símbolo de uma nova geração de líderes africanos progressistas para um quase pária aos olhos de Washington.

Blinken deverá encontrar-se com o primeiro-ministro Abiy Ahmed Foto: Olivier Douliery/AP Photo/picture alliance

Isenção de impostos

Durante as conversações, espera-se que a Etiópia peça para voltar a integrar a lista de beneficiários do Agoa, uma iniciativa norte-americana que permite que os países africanos sejam isentos de impostos sobre certas exportações e da qual Washington excluiu Adis Abeba a partir de janeiro de 2022.

Abiy enviou o exército federal para Tigray em novembro de 2020, acusando as autoridades regionais de desafiarem o seu poder durante vários meses, após ataques a bases militares.

O Tigray era governado pela Frente Popular de Libertação de Tigray (TPLF, na sigla em inflês), um partido que governou efetivamente a Etiópia de 1991 a 2018, antes de ser gradualmente marginalizado quando Abiy chegou ao poder.

O conflito alastrou às regiões vizinhas de Amhara e Afar, cujas forças apoiaram o exército federal, que também recebeu apoio do exército da Eritreia, um inimigo histórico da TPLF.

Segurança alimentar

Além do encontro com Abiy, Blinken tem agendado reunir-se em Adis Abeba com representantes das agências humanitárias e da sociedade civil "para discutir a prestação de assistência humanitária, segurança alimentar, e direitos humanos”, segundo um comunicado do departamento de estado distribuído na sexta-feira.

Ainda na capital etíope, onde está a sede da União Africana, o governante dos Estados Unidos da América debaterá com o presidente da comissão da organização panregional, Moussa Faki Mahamat, "prioridades globais e regionais partilhadas" e a continuidade aos compromissos saídos da Cimeira de Líderes EUA-África, realizada em dezembro passado em Washington, relativamente à segurança alimentar, clima e transição energética justa, diáspora africana e saúde global.

Blinken "sublinhará o apoio dos EUA à representação permanente africana em organismos multilaterais”, sinaliza-se no comunicado.