Bissau: Trocas na segurança são "tática para semear o medo"

A Guiné-Bissau tem novo ministro do Interior e novo diretor-geral do Serviço de Informações de Segurança. Analista considera que as mexidas no setor servem para reforçar um "instrumento de repressão ao serviço do poder".

Esta semana, houve mexidas no setor da segurança na Guiné-Bissau. O Presidente Umaro Sissoco Embaló exonerou Sandji Fati do cargo de ministro do Interior e atribuiu-lhe o posto de conselheiro do Presidente para a área da Defesa Nacional. O vice-primeiro-ministro, Soares Sambu, passa a acumular a sua pasta com a chefia do Ministério do Interior. Além disso, houve mexidas no Serviço de Informações de Segurança.

O chefe de Estado guineense exonerou o brigadeiro-general Celso Simão Rosa de Carvalho e nomeou para o cargo de diretor-geral do Serviço de Informações de Segurança, o brigadeiro-general Armando da Costa Marna.

Em declarações à DW, Luís Vaz Martins, advogado e antigo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, olha com estranheza para estas remodelações no setor da segurança.

"Essas mudança surpreendem-me porque, há bem pouco tempo, o ministro Sandji Fati foi nomeado para ocupar a pasta do Interior e da Ordem Pública. Ter de ser alterado 'nessa altura do campeonato', como se diz na gíria, parece-me muito estranho."

O jurista Luís Vaz Martins associa as mudanças no setor da segurança ao ano eleitoral na Guiné-Bissau Foto: DW/B. Darame

Um "instrumento de repressão"

Luís Vaz Martins associa as mudanças no setor ao ano eleitoral na Guiné-Bissau. Ocorrem "num contexto de um regime de pressão com tendência extremamente ditatorial, onde o Ministério do Interior e outros serviços ligados à segurança acabam por ser um instrumento de repressão ao serviço do poder", refere o jurista.

O país prepara-se para realizar eleições legislativas a 4 de junho.

Várias organizações e partidos políticos têm acusado o poder político na Guiné-Bissau de autoritarismo e de atropelos às leis e à democracia.

O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, denunciou várias vezes que está a ser alvo de perseguição política, tendo sido várias vezes impedido de sair do país, por alegadas ordens superiores.

O advogado Luís Vaz Martins admite que as mudanças no setor de segurança podem ser uma estratégia para a continuidade no poder de Umaro Sissoco Embaló.

"Parece-me uma estratégia de continuar a semear o medo no sentido de eventualmente condicionar os resultados eleitorais e garantir que a Constituição seja revista para um sistema presidencialista em detrimento do semipresidencialista", alertou o antigo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos.