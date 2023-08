Bissau: PAI - Terra Ranka coliga-se com PTG

Plataforma Aliança Inclusiva - Terra Ranka assinou acordo de incidência parlamentar e governativa com o Partido dos Trabalhadores Guineenses, de Botche Candé. Com o PRS, passam a ter maioria qualificada no Parlamento.

O acordo foi rubricado esta tarde na sede do Parlamento pelo líder da coligação, que venceu as legislativas com 54 deputados, Domingos Simões Pereira, e Botche Candé, presidente do PTG, que obteve seis dos 102 deputados no hemiciclo guineense.

Aos jornalistas, Domingos Simões Pereira disse compreender a preocupação dos militantes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que lidera a coligação, quando questionam os motivos dos acordos, mesmo tendo a Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) - Terra Ranka conquistado uma maioria absoluta nas eleições.

Na semana passada, a coligação PAI - Terra Ranka já havia rubricado um acordo com o Partido da Renovação Social (PRS), que obteve 12 deputados no novo Parlamento.

"Compreendo muito bem aqueles militantes que têm alguma resistência e alguma dúvida sobre estes acordos políticos. Peço que confiem em nós como fizeram para votar em nós, mas é chegada a hora de provarmos ao mundo que nos podemos entender entre nós, os guineenses", observou Simões Pereira.

"Resolver os problemas do povo"

O líder da plataforma, que junta outros quatro partidos ao PAIGC, afirmou que a assinatura de acordos com o PRS e PTG "não significa que as diferenças acabaram", mas que é uma forma de resolver, em conjunto, os problemas do país.

"Só iremos sentir que ganhamos [as eleições] quando resolvermos os problemas do povo, como a compra da castanha de caju e baixar o preço dos produtos de primeira necessidade", sublinhou Domingos Simões Pereira.

Botche Candé, líder do Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG) Foto: DW/F. Tchumá

Para o líder da coligação PAI - Terra Ranka, os acordos entre os partidos representados no Parlamento irão permitir que o Governo "se concentre apenas na resolução dos problemas do povo", sem se preocupar "com a luta político partidária".

"Como se diz em crioulo, quem corre não pode estar a coçar o joelho. Os que vão governar que se concentrem apenas na sua corrida", defendeu Domingos Simões Pereira, que se dirigiu ao líder do PTG como "meu irmão".

"É chegada a hora de juntarmos todos"

Botche Candé, por sua vez, saudou o convite da coligação PAI-Terra Ranka aos outros partidos representados no parlamento, que disse ter aceitado "para tirar o país da canseira onde se encontra".

Antigo ministro do Interior e atualmente ministro da Agricultura no Governo de iniciativa presidencial, Botche Candé prometeu dedicar-se "a 100%" no próximo Executivo para ajudar a resolver os problemas do povo guineense, notou.

"É chegada a hora de juntarmos todos para atender às preocupações da nossa população que nem tem dinheiro para comprar um saco de arroz ou de cebola", disse Candé.

O líder do PTG disse ter dado a sua palavra com a assinatura do acordo com Domingos Simões Pereira.

"Um homem completo é quem respeita a sua palavra, aquele que não respeita a sua palavra é um meio homem", concluiu Botche Candé.