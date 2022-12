Bissau: Jovens fundam partido para afastar "os de sempre"

O partido "Luz" da Guiné-Bissau quer "iluminar" o futuro do país, elegendo a liberdade, a justiça e o desenvolvimento como lema para mudar a vida dos guineenses.

"Nós, jovens, somos mais de 60% da população guineense. Esta é a nossa vez!", lê-se num panfleto que anuncia o lançamento oficial do partido, previsto para 21 de dezembro, em Bissau.

O partido é liderado por Lesmes Monteiro, jurista de 37 anos, conhecido ativista político que agora deixou as funções na organização Plan Internacional para se dedicar à vida político-partidária.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Bissau, Lesmes Monteiro foi um dos ativistas que se notabilizaram durante a presidência de José Mário Vaz (2014-2020), promovendo vários protestos de rua, no âmbito do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados.

Ultimamente, o também rapper tem-se dedicado a comentar a atualidade política guineense apenas nas redes sociais.

Partido "Luz" é a nova força política na Guiné-Bissau Foto: Privat

"Luz verde" para partido Luz

A 12 de dezembro, a comissão instaladora do partido recebeu a "luz verde" do Supremo Tribunal de Justiça para atuar como partido legalizado na Guiné-Bissau.

"É autorizada a inscrição requerida [pelo partido Luz] no livro de registo de partidos políticos, aberto na Secretaria-Geral do Supremo Tribunal de Justiça", lê-se no despacho assinado por Lima André, vice-presidente do órgão máximo da Justiça guineense.

O Supremo salienta que o partido cumpriu todos os requisitos para realizar atividades políticas no país: "Apresentou 2.320 subscritores, de todas as regiões e do Sector Autónomo de Bissau (SAB), estando 1.507 conformes com o estabelecido na Lei".

Os jovens que fundaram o partido Luz pretendem ser uma terceira via política para afastar "os mesmos de sempre" das rédeas de governação na Guiné-Bissau. E terão o primeiro embate eleitoral já em junho do próximo ano.

O chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló fixou nesta sexta-feira (16.12) o dia 4 de junho como a nova data para a realização das eleições legislativas na Guiné-Bissau.