Bissau: Domingos Simões Pereira convoca sessão parlamentar

Líder do Parlamento desafia decisão do Presidente Sissoco Embaló e convoca deputados para retomar sessão plenária na quarta-feira (13.12). Jovens guineenses pedem apoio à CEDEAO para anular dissolução do Parlamento.

"Para os devidos efeitos, o presidente da Assembleia Nacional Popular informa a todos os deputados da nação de que a sessão plenária da XI legislatura suspensa no pretérito dia 4 de dezembro, será retomada no próximo dia 13 de dezembro, pelas 10 horas no salão do Plenário", lê-se no documento a que a DW África teve acesso no sábado (09.12).

O líder do Parlamento exorta o Governo a restabelecer a situação existente antes da dissolução do órgão pelo Presidente do país, Umaro Sissoco Embaló; a garantir a inviolabilidade da sede da Assembleia Nacional Popular (ANP) nos termos do artigo 4.° do Regimento e a reposição do corpo de segurança sob a direção do Presidente da ANP, de modo a garantir o normal funcionamento da instituição, nos termos do artigo 4.° do mesmo diploma legal.

Na segunda-feira (04.12), Embaló dissolveu o Parlamento e anunciou o fim do Governo saído das eleições de junho passado, em decorrência do que afirma ser umatentativa de golpe de Estadoque estava em curso no país.

Domingos Simões Pereira Foto: DW

O golpe estaria a ser preparado pela Guarda Nacional, de acordo com o Presidente e o chefe das Forças Armadas, general Biague Na Ntan.

Domingos Simões Pereira diz que a decisão é inconstitucional. O político referia-se ao artigo 94.º da Constituição guineense que proíbe expressamente a dissolução do Parlamento antes de passados 12 meses sobre a sua eleição.

Protesto junto à CEDEAO

Este domingo, um grupo de jovens guineenses manifestou-se diante da sede da Comunidade Económica de África Ocidental (CEDEAO) na Guiné-Bissau para apelar à anulação do decreto do Presidente do país de dissolução do Parlamento.

A CEDEAO realiza hoje em Abuja, na Nigéria, uma cimeira na qual, entre outros assuntos, vai debater a situação política guineense.

Os jovens, maioritariamente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), pediram com um megafone que a CEDEAO "tome uma posição clara sobre a Guiné-Bissau" na cimeira em que participa Sissoco Embaló.

Umaro Sissoco Embaló Foto: Phill Magakoe/AFP

O Presidente guineense evocou a existência de uma grave crise institucional no país e uma tentativa de golpe de Estado no passado dia 1 para no dia 4 dissolver o Parlamento, que acusa de ser o foco da instabilidade.

Na manifestação dos jovens, apelou-se à CEDEAO para que "mande anular o decreto presidencial" e "reponha a ordem democrática" na Guiné-Bissau.

"Não queremos a violência, apenas queremos a justiça e a democracia", referem os manifestantes que empunhavam cartazes onde se pode ler que o decreto presidencial "é nulo" e que a "CEDEAO não pode falhar com a Guiné-Bissau".

Os manifestantes pedem também que a CEDEAO "faça respeitar a Constituição e o voto" dos guineenses.