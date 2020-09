Bispos denunciam "senhores da guerra" na República Centro-Africana

Antigas crianças-soldado lutam agora contra o coronavírus

Tentar manter a paz

Mulheres passam por um veículo blindado da ONU, que foi retido por rebeldes em Kaga Bandoro. Há receios de que a Covid-19 intensifique as tensões entre as comunidades, gerando aumento de preços e paralisando o fornecimento de ajuda. Com as eleições presidenciais marcadas para dezembro, este é um ano crucial para a RCA. Observadores temem que as hostilidades aumentem na campanha eleitoral.