Bill Gates e Melinda Gates anunciam divórcio

Na conta de Twitter de Bill Gates o casal anunciou esta segunda-feira (03.04): "Depois de muito pensar e trabalharmos na nossa relação decidimos acabar com o nosso casamento".

"Não acreditamos mais que podemos crescer juntos como um casal na próxima fase das nossas vidas. Pedimos espaço e privacidade para a nossa família à medida que começamos a navegar na nova vida", acrescentam Melinda e Bill Gates.

Ao fim de um casamento que durou 27 anos lembraram o seguinte: "Criamos três filhos incriveis e construímos uma fundação que funciona em todo o mundo possibilitando vidas produtivas".

Não se sabe ainda sobre os detalhes financeiros da decisão.

O casal dirige a Fundação Bill e Melinda Gates, a maior instituição sem fins lucrativos do mundo, criada no ano 2000. A fundação atualmente tem mais de 51 mil mlhões de dólares em ativos, de acordo com um processo fiscal citado pela CNBC. Os dois vão continuar a trabalhar juntos na fundação, mesmo divorciados.

Bill Gates é o fundador da Microsoft e até pouco tempo era o homem mais rico do mundo. Desde o ano 2000 que Gates se tem desligado paulatinamente da empresa para se dedicar a filantropia.