Berlim quer ajudar Síria a voltar a ser "Estado funcional"

A chefe da diplomacia alemã disse hoje que a Alemanha quer ajudar a Síria a voltar a ser "um lar seguro para todo o povo" e "um Estado funcional com pleno controlo do seu território". Baerbock está em Damasco.

As declarações da ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, foram proferidas pouco antes de chegar a Damasco esta quinta-feira (03.01), onde se vai juntar ao homólogo francês, que já se encontra na capital síria.

A visita, "sob mandato da União Europeia (UE)", é "um sinal claro para os sírios de que é possível um novo começo político entre a Europa e a Síria, entre a Alemanha e a Síria", escreveu Baerbock numa declaração.

A ministra disse que, "apesar de todo o ceticismo" em torno dos islamistas do Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que lideram a coligação que derrubou Bashar al-Assad no início de dezembro, não se pode perder "a oportunidade de apoiar o povo sírio nesta importante encruzilhada".

Trata-se da primeira visita de ministros dos Negócios Estrangeiros de grandes potências ocidentais às novas autoridades sírias.

Baerbock e o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, deverão reunir-se com o novo dirigente sírio, Ahmad al-Chareh, de acordo com o ministério dos Negócios Estrangeiros francês. "Juntos, a França e a Alemanha apoiam o povo sírio, em toda a sua diversidade", escreveu hoje o ministro francês na rede social X.

Prisão de Saydnaya, Síria Foto: Asaad al-Asaad/UPI Photo/picture alliance

Diplomacia

Os dois países querem "promover uma transição pacífica e exigente ao serviço dos sírios e da estabilidade regional", acrescentou o dirigente.

Os ministros planeiam visitar a prisão de Saydnaya, perto da capital síria, um símbolo da repressão do regime de Bashar al-Assad, antes do encontro com o novo líder sírio.

Dirigentes de muitos países árabes e ocidentais têm-se deslocado a Damasco desde a queda de al-Assad, quebrando o isolamento imposto à Síria desde que o regime reprimiu de forma sangrenta uma revolta popular em 2011.

A França já tinha enviado emissários às novas autoridades a 17 de dezembro, e a bandeira tricolor está agora hasteada sobre a embaixada, que foi encerrada em 2012.

A Alemanha, com embaixada também encerrada desde 2012, enviou emissários no mesmo dia para estabelecer contactos com as autoridades de transição, cujos primeiros passos no poder estão a ser observados com cautela.