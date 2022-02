Berlim muda política e autoriza envio de armas a Kiev

A Alemanha está a enviar 1.000 armas antitanque e 500 mísseis terra-ar dos estoques das Forças Armadas Alemãs para a Ucrânia, anunciou o porta-voz do Governo, Steffen Hebestreit, neste sábado à noite, acrescentando que as armas deveriam ser entregues o mais rápido possível para apoiar as forças armadas ucranianas.

O chanceler Olaf Scholz (SPD) disse que era dever da Alemanha "apoiar a Ucrânia da melhor forma possível em sua defesa contra o exército invasor de Vladimir Putin".

Antes, a Alemanha aprovou a entrega de 400 lançadores de granadas desde a Holanda até a Ucrânia, a defesa em Berlim disse este sábado (26.2), confirmando uma mudança na política após Berlim enfrentar críticas por se recusar a enviar armas para Kiev, ao contrário de outros aliados ocidentais.

"A aprovação foi confirmada pela chancelaria", disse hoje o porta-voz do Ministério da Defesa. Os lançadores vêm dos estoques das forças armadas alemãs.

Armas da antiga RDA

O Governo federal da Alemanha aprovou também hoje a entrega de várias peças de artilharia das antigas ações da República Democrática da Alemanha (RDA), antigo país socialista, para a Ucrânia, segundo a agência dpa.

A Alemanha tem uma política de longa data de não exportar armas a zonas de guerra, enraizadas em parte em sua história sangrenta do século 20, e o pacifismo resultante.

A Ucrânia contabilizou neste sábado (26.2) centenas de mortes no país devido a ataques das forças da Rússia, que iniciaram-se na última quinta-feira (24.02). Mais de 120 mil pessoas já fugiram do país, segundo a agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Este é o segundo balanço de mortes divulgado pelo Governo ucraniano desde o início da guerra empreendida pela Rússia. Na noite de quinta, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que 137 pessoas haviam morrido no primeiro dia da ofensiva militar russa.

Casas destruídas nos arredores da capital ucraniana, Kiev.

Sanção à Rússia

Como sanção à Rússia, a União Europeia tem vindo a discutir a possibilidade de expulsar a Rússia do SWIT, algo que isolaria os bancos russos. Áustria, Hungria e Alemanha dependem em grande medida do gás natural russo e, caso a Rússia seja desligada do sistema SWIFT, não poderiam pagar as faturas dessa importação.

Entretanto, o Governo da Alemanha expressou neste sábado sua disposição para apoiar uma restrição "seletiva e funcional" do acesso da Rússia ao sistema bancário Swift em resposta à invasão russa da Ucrânia.

O Ministério das Relações Exteriores alemão informou por meio de uma mensagem em sua conta no Twitter que está trabalhando em maneiras de limitar os "danos colaterais" de uma desconexão russa do sistema "para que isso afete aqueles que deve afetar".

"O que precisamos é de uma restrição seletiva e funcional do Swift", acrescentou.

(em atualização)