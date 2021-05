Berlim: Mais de 250 detidos após manifestações do Dia do Trabalhador

Este domingo (02.05), a Polícia de Berlim informou ter detido mais de 250 pessoas, depois que as manifestações de sábado passaram de pacíficas para uma violência "inaceitável", com manifestantes a atirar pedras e garrafas contra os oficiais e atear fogo em contentores de lixo.

Cerca de 30.000 pessoas de todo o espectro político participaram em várias marchas na capital alemã no sábado (01.05), no âmbito das tradicionais manifestações por mais direitos para os trabalhadores, no Dia do Trabalhador.

A maioria das manifestações decorreu pacificamente, segundo a polícia.

Mas o ambiente transformou-se, quando as forças de segurança dispersaram uma manifestação da extrema-esquerda, o "Bloco Negro", cujos membros não respeitaram as restrições de saúde relacionadas com a pandemia de Covid-19.

Seguiram-se fortes confrontos, com manifestantes a atirar garrafas de vidro e pedras à polícia e a colocar fogo em contentores de lixo e paletes de madeira na estrada.

Cerca de 50 agentes foram feridos quando o protesto foi interrompido, segundo o sindicato da polícia de Berlim, colocando o número de detenções em mais de 250.

"A violência durante as manifestações é absolutamente inaceitável", disse a chefe da Polícia de Berlim, Barbara Slowik. "A situação degenerou, mas foi rapidamente controlada", acrescentou.

Mais de vinte manifestações foram organizadas no 1.º de maio na capital alemã, com palavras de ordem sobre temas como o aumento das rendas, a política de migração e a oposição a medidas restritivas ligadas à pandemia.

A capital alemã tinha destacado cerca de 5.600 oficiais para acompanhar os protestos no sábado, que se tornaram violentos no passado.

Protestos semelhantes tiveram lugar em todo o mundo, alguns dos quais também resultaram em confrontos.

Em Paris, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra os manifestantes que partiram janelas de agências bancárias, incendiaram caixotes do lixo e atiraram projéteis contra os agentes.