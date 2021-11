MPLA: O Congresso da mudança

O VI Congresso extraordinário marca a sucessão de José Eduardo dos Santos, após 39 anos à frente do partido, pelo, até agora, vice-presidente da organização política e Presidente da República, João Lourenço. A DW África falou com alguns dos presentes, incluindo o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco e o general Bento Kangamba, membro do Comité Central do MPLA.