Benguela: Idosos são acusados de feitiçaria e sentem-se abandonados pela família

O Lar Girassol, no município do Lobito, tem capacidade para acolher 50 pessoas, mas devido à degradação e requalificação da sua infraestrutura tem sob seu controlo 23 utentes.

O lar tem 13 dormitórios com três camas em cada quarto, um refeitório, um consultório médico e outros compartimentos. Rosário Lourenço, diretor do Lar Girassol, comenta os motivos que levam os idosos aos lares de terceira idade.

Familiares não visitam os idosos, mas tentam ficar com os seus bens

"Foram abandonados por questões de feitiçaria, outros devido aos maus-tratos no seio familiar. E muitos deles têm os seus filhos com capacidade para assegurar esses idosos", disse.

A casa de idosos enfrenta dificuldades de falta de técnicos de saúde para assegurar um serviço 24 horas por dia. Muitos desses idosos sofrem de desnutrição severa, conta à DW Rosário Lourenço.

"Com medicamentos, não temos muitos problemas. Quando nós encontramos casos complicados, temos de recorrer ao hospital. Um técnico não é suficiente para esses serviços. Temos idosos e cada um apresenta a sua patologia. Temos pessoas com AVC, reumatismo, outros têm problemas de intestinos e outras doenças básicas", explica ainda o diretor, recordando que o Lar Girassol registou três óbitos em 2021.

Idosos abandonados

Há também falta de cadeiras de rodas para as pessoas que apresentam alguma debilidade física. Com 70 anos de idade, Maria Rosário diz que o seu único filho foi levado pelo pai e que ficou sozinha: "Vim parar aqui porque estava na rua. Como eu não tenho família para me visitar, estou mesmo aqui sozinha. Não tenho família, a minha mãe já faleceu e o meu pai também".

Assistência medica é um outro problema no lar Girassol

Na porta ao lado está Domingos António, um antigo guerrilheiro. António diz que foi abandonado pelos familiares por motivos de doença.

"Parei aqui no centro através da crise. Os familiares já não me queriam assumir, porque eu me arrastava com as nádegas. Eles preferiram trazer-se para aqui, porque naquela altura já não trabalhava", começou por dizer.

"E eles nunca me vieram visitar. Os meus filhos todos abandonaram-me e mudaram-se para outra localidade", afirmou.

Faltam cadeiras de rodas para os idosos sem mobilidade

Bens usurpados

A maior parte dos casos de idosos abandonados deve-se à acusação de feitiçaria, tentativa de usurpação de bens e conflito no seio familiar, como nos conta João Baptista, que perdeu a visão. O mesmo diz que a família o queria matar.

"Construí a minha casa, mas a minha família do sangue do pai queriam mesmo matar-me para ficar com a minha casa", acusa.

O responsável do departamento da Ação Social do Gabinete Provincial da Ação Social, Família e Igualdade de Género de Benguela, António Victorino, manifestou-se preocupado com o aumento de casos de idosos abandonados nas ruas da província, mas não quis gravar uma entrevista.

O Governo controla cerca de 177 idosos nos cinco lares de acolhimento na província, dois públicos e três privados.