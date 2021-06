Bem-vindos ao EURO2020! Confira o calendário do Europeu

Um ano depois do previsto, vamos dar o pontapé de saída para o EURO2020!

Eis o guião de toda a competição:

Grupo A (Roma/Baku): Turquia, Itália (anfitriã), País de Gales, Suíça

Grupo B (Copenhaga, São Petersburgo): Dinamarca (anfitriã), Finlândia, Bélgica, Rússia (anfitriã)

Grupo C (Amesterdão/Bucareste): Países Baixos (anfitrião), Ucrânia, Áustria, Macedónia do Norte

Grupo D (Londres/Glasgow): Inglaterra (anfitriã), Croácia, Escócia (anfitrião), República Checa

Grupo E (Sevilha/São Petersburgo): Espanha (anfitriã), Suécia, Polónia, Eslováquia

Grupo F (Munique/Budapeste): Hungria, Portugal (campeão em título), França, Alemanha (anfitriã)

Sexta-feira, 11 de junho (*horários em UTC, Hora Universal)

Grupo A: Turquia vs. Itália (19h00, Roma)

Sábado, 12 de junho

Grupo A: País de Gales vs. Suíça (13h00, Baku)

Grupo B: Dinamarca vs. Finlândia (16h00, Copenhaga)

Grupo B: Bélgica vs. Rússia (19h00, São Petersburgo)

Domingo, 13 de junho

Grupo D: Inglaterra vs. Croácia (13h00, Londres)

Grupo C: Áustria vs. Macedónia do Norte (16h00, Bucareste)

Grupo C: Países Baixos vs. Ucrânia (19h00, Amesterdão)

Segunda-feira, 14 de junho

Grupo D: Escócia vs. República Checa (13h00, Glasgow)

Grupo E: Polónia vs. Eslováquia (16h00, São Petersburgo)

Grupo E: Espanha vs. Suécia (19h00, Sevilha)

Terça-feira, 15 de junho

Grupo F: Hungria vs. Portugal (16h00, Budapeste)

Grupo F: França vs. Alemanha (219h00, Munique)

Quarta-feira, 16 de junho

Grupo B: Finlândia vs. Rússia (13h00, São Petersburgo)

Grupo A: Turquia vs. País de Gales (16h00, Baku)

Grupo A: Itália vs. Suíça (19h00, Roma)

Quinta-feira, 17 de junho

Grupo C: Ucrânia vs. Macedónia do Norte (14h00, Bucareste)

Grupo B: Dinamarca vs. Bélgica (16h00, Copenhaga)

Grupo C: Países Baixos vs. Áustria (19h00, Amesterdão)

Sexta-feira, 18 de junho

Grupo E: Suécia vs. Eslováquia (13h00, São Petersburgo)

Grupo D: Croácia vs. República Checa (16h00, Glasgow)

Grupo D: Inglaterra vs. Escócia (19h00, Londres)

Sábado, 19 de junho

Grupo F: Hungria vs. França (13h00, Budapeste)

Grupo F: Portugal vs. Alemanha (16h00, Munique)

Grupo E: Espanha vs. Polónia (19h00, Sevilha)

Domingo, 20 de junho

Grupo A: Itália vs. País de Gales (16h00, Roma)

Grupo A: Suíça vs. Turquia (16h00, Baku)

Segunda-feira, 21 de junho

Grupo C: Macedónia do Norte vs. Países Baixos (16h00, Amesterdão)

Grupo C: Ucrânia vs. Áustria (16h00, Bucareste)

Grupo B: Rússia vs. Dinamarca (19h00, Copenhaga)

Grupo B: Finlândia vs. Bélgica (19h00, São Petersburgo)

Terça-feira, 22 de junho

Grupo D: República Checa vs. Inglaterra (19h00, Londres)

Grupo D: Croácia vs. Escócia (19h00, Glasgow)

Quarta-feira, 23 de junho

Grupo E: Eslováquia vs. Espanha (16h00, Sevilha)

Grupo E: Suécia vs. Polónia (16h00, São Petersburgo)

Grupo F: Alemanha vs. Hungria (19h00, Munique)

Grupo F: Portugal vs. França (19h00, Budapeste)

Os dois primeiros de cada grupo + mais os quatro melhores terceiros classificados seguem em frente.

Dias de descanso a 24 e 25 de junho

Fase final:

Oitavos de final:

Sábado, 26 de junho

1: 2A vs. 2B (16h00, Amesterdão)

2: 1A vs. 2C (19h00, Londres)

Domingo, 27 de junho

3: 1C vs. 3 D/E/F (17h00, Budapeste)

4: 1B vs. 3A /D/E/F (20h00, Sevilha)

Segunda-feira, 28 de junho

5: 2D vs. 2F (16h00, Copenhaga)

6: 1F vs. 3A/B/C (19h00, Bucareste)

Terça-feira, 29 de junho

7: 1D vs. 2F (16h00, Londres)

8: 1E vs. 3A/B/C/D (19h00, Glasgow)

Dias de descanso a 30 de junho e 1 de julho

Quartos de final

Sexta-feira, 2 de julho

QF1: Vencedor 6 vs. Vencedor 5 (16h00, São Petersburgo)

QF2: Vencedor 4 vs. Vencedor 2 (19h00, Munique)

Sábado, 3 de julho

QF3: Vencedor 3 vs. Vencedor 1 (16h00, Baku)

QF4: vencedor 8 vs. Vencedor 7 (19h00, Roma)

Dias de descanso a 4 e 5 julho

Meias-finais

Terça-feira, 6 de julho

MF1: Vencedor QF2 vs. Vencedor QF1 (19h00, Londres)

Quarta-feira, 7 de julho

MF2: Vencedor QF4 vs. Vencedor QF3 (19h00, Londres)

Dias de descanso a 8, 9, 10 de julho

Final

Domingo, 11 de julho (19h00, Londres)