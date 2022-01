Bem-vindos ao CAN 2021! Confira o calendário completo

Recordes da Taça das Nações Africanas

Jogador com mais jogos | Rigobert Song

Ele é "cota" do CAN. Rigobert Song, ex-jogador camaronês que se destacou no Lens, de França, e no Galatasaray, da Turquia, é bicampeão do CAN e domina alguns recordes individuais da competição. Song é ainda o jogador com mais jogos (36), mais minutos (3291) e mais participações (8).